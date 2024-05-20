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09:53, 20 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили двух госслужащих за взятку 60 миллионов рублей

В Забайкальском крае суд приговорил двоих госслужащих за взятку 60 млн рублей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Забайкальском крае суд приговорил двоих сотрудников отдела строительства государственного учреждения «Служба единого заказчика» за взятку в размере 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бывшего главного инженера Виталия Чумакова и начальника отдела Владимира Имекова признали виновными по статье 290 УК РФ («Получении взятки»). Чумакова приговорили к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 65 миллионов рублей, а Имекова — к 12 годам со штрафом 62 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2021-2022 годах обвиняемые вместе с бывшим заместителем директора службы получали взятки от коммерческих структур. Взамен они помогали заключать госконтракты на строительство социальных объектов и принимать их после завершения работ. Среди таких проектов были Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство», три многоквартирных жилых дома для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот, а также школа-детский сад в поселке Могзон. Общая сумма взяток составила около 60 миллионов рублей.

Осужденных задержали 7 сентября 2022. Сначала сообщалось о взятке в размере 3,5 миллиона рублей.

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