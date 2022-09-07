Российских чиновников задержали на 48 часов по делу о миллионной взятке

В Забайкалье чиновников задержали за получение 3,5 миллиона рублей за госконтракты

В Забайкалье следователи задержали на 48 часов заместителя директора «Службы единого заказчика» региона, главного инженера и начальника одного из отделов, а также представителя другой организации за коррупцию. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю Егор Марков.

По данным ведомства, в 2021 году чиновники получили взятки в размере 3,5 миллиона рублей от представителя компании за помощь в заключении госконтрактов на строительство жилых домов и соцобъектов.

По факту произошедшего в отношении сотрудников «Службы единого заказчика» возбудили дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Также дело возбудили по части 5 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ в отношении взяткодателя. В настоящий момент со всеми фигурантами дела проводят допросы.