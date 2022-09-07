Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российских чиновников задержали на 48 часов по делу о миллионной взятке

В Забайкалье чиновников задержали за получение 3,5 миллиона рублей за госконтракты

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Забайкалье следователи задержали на 48 часов заместителя директора «Службы единого заказчика» региона, главного инженера и начальника одного из отделов, а также представителя другой организации за коррупцию. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю Егор Марков.

По данным ведомства, в 2021 году чиновники получили взятки в размере 3,5 миллиона рублей от представителя компании за помощь в заключении госконтрактов на строительство жилых домов и соцобъектов.

По факту произошедшего в отношении сотрудников «Службы единого заказчика» возбудили дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Также дело возбудили по части 5 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ в отношении взяткодателя. В настоящий момент со всеми фигурантами дела проводят допросы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего
Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Утонувшего в Подмосковье ребенка реанимировали пять часов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.