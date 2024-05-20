Российский мэр помог человеку оформить участок земли за взятку квадроциклами

Мэр Енакиева получил взятку двумя квадроциклами за оформление участка земли

Мэр одного из городов в Донецкой народной республике (ДНР) получил взятку двумя квадроциклами за помощь в оформлении земельного участка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Речь идет о главе города Енакиево. Предварительно, чиновник помог оформить человеку участок земли, запросив за свою помощь пару квадроциклов.

Мэр также мог брать деньги с владельцев местных торговых точек. Сейчас его проверяют сотрудники полиции.

Ранее Озерский городской суд на Урале приговорил бывшего военкома города Владимира Пичугина к десяти годам лишения свободы за получение взятки от призывника.