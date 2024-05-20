Российский самолет экстренно сменил курс из-за сердечного приступа пассажира

Летевший в Красноярск самолет экстренно сел в Братске из-за больного пассажира

Летевший в Красноярск самолет экстренно сменил курс и сел в другом городе из-за больного пассажира на борту. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Хабаровска в Красноярск Boeing 737–800 в субботу, 18 мая. Командир воздушного судно сообщил, что у 35-летнего мужчины случился сердечный приступ, и он потерял сознание.

По данным источника, пилоты приняли решение следовать на запасной аэродром. В результате лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Братска. Посадка прошла благополучно, о нынешнем состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее пилоты российской авиакомпании заметили неопознанный предмет в небе. Инцидент случился с летевшим из Сочи в Москву Airbus 321 16 мая. При выполнении полета командир воздушного судна доложил о наблюдении воздушного шара зеленого цвета размером 1,5 метра.