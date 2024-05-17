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15:23, 17 мая 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный предмет в небе

Пилоты летевшего из Сочи в Москву самолета заметили неопознанный шар в небе

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Пилоты российской авиакомпании заметили неопознанный предмет в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Airbus 321 в четверг, 16 мая. При выполнении полета командир воздушного доложил о наблюдении воздушного шара зеленого цвета размером 1,5 метра.

Отмечается, что в этот момент на борту лайнера находились пассажиры. Несмотря на произошедшее, экипаж продолжил выполнение рейса. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Ранее пилотов самолета турецкой авиакомпании Southwind Airlines с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Перми в Анталию Boeing 737 в пятницу, 17 мая.

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      Фариза Бацазова
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