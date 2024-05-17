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14:04, 17 мая 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Перми в Анталью самолета пытались ослепить лазером

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пилотов самолета турецкой авиакомпании Southwind Airlines с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Перми в Анталью Boeing 737 в пятницу, 17 мая. Отмечается, что в кабину экипажа с левой стороны светил лазер зеленого цвета.

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По данным источника, обошлось без последствий. Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили выполнение рейса.

Ранее в самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet ударила молния во время полета. Инцидент случился 12 мая с летевшим из Манчестера в Амстердам Airbus A320-200 в процессе набора высоты. В этот момент на борту лайнера находились пассажиры.

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      Фариза Бацазова
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