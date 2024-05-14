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17:37, 14 мая 2024Путешествия

В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

AeroInside: в летевший в Амстердам самолет ударила молния во время полета

Фото: Anterovium / Shutterstock / Fotodom

В самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet ударила молния во время полета. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент произошел с летевшим из Манчестера в Амстердам Airbus A320-200 12 мая, в процессе набора высоты. В этот момент на борту лайнера находились пассажиры.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка самолета прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее летевший в Азербайджан самолет российской авиакомпании «ИрАэро» резко сменил курс и сел в другом месте. Экипаж доложил о больной 60-летней пассажирке на борту.

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      Фариза Бацазова
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