В самолет с пассажирами на борту ударила молния во время полета

AeroInside: в летевший в Амстердам самолет ударила молния во время полета

В самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet ударила молния во время полета. Об этом пишет портал AeroInside.

Инцидент произошел с летевшим из Манчестера в Амстердам Airbus A320-200 12 мая, в процессе набора высоты. В этот момент на борту лайнера находились пассажиры.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Посадка самолета прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее летевший в Азербайджан самолет российской авиакомпании «ИрАэро» резко сменил курс и сел в другом месте. Экипаж доложил о больной 60-летней пассажирке на борту.