Летевший в Баку самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Баку самолет резко сменил курс из-за больной пассажирки на борту

Летевший в Азербайджан самолет российской авиакомпании «ИрАэро» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Перми в Баку лайнером в понедельник, 13 мая. Отмечается, что экипаж доложил о больной 60-летней пассажирке на борту.

Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астрахани, никто не пострадал. О состоянии больной не сообщается.

Ранее россиянин устроил пьяный дебош в летевшем из Иркутска в Москву самолете и угодил в полицию. 38-летний житель столицы курил в туалете, после чего начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников.