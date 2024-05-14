Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:19, 14 мая 2024Путешествия

Летевший в Баку самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Баку самолет резко сменил курс из-за больной пассажирки на борту

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Летевший в Азербайджан самолет российской авиакомпании «ИрАэро» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Перми в Баку лайнером в понедельник, 13 мая. Отмечается, что экипаж доложил о больной 60-летней пассажирке на борту.

Командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром. В результате самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Астрахани, никто не пострадал. О состоянии больной не сообщается.

Ранее россиянин устроил пьяный дебош в летевшем из Иркутска в Москву самолете и угодил в полицию. 38-летний житель столицы курил в туалете, после чего начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ошибаться можно, врать нельзя». Белоусов высказался о мобилизации и своих задачах во главе Минобороны

      Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета

      Стало известно о дискуссиях НАТО по отправке войск на Украину

      Могилу Пригожина залили цементом

      Госдума утвердила Цивилева министром энергетики России

      Золотов назвал число переданных Росгвардии танков

      Гипермаркет «Лента» решил стать экологичнее

      Полиция Грузии разогнала протестующих у здания парламента в Тбилиси

      Госдума утвердила назначение Решетникова главой Минэкономразвития

      Женщина отказалась от воды и еды на 16 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше