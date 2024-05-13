Россиянин устроил пьяный дебош в самолете и угодил в полицию

Россиянин устроил пьяный дебош на борту летевшего в Москву самолета

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в самолете и угодил в полицию. Об этом пишет IrkutskMedia.

Инцидент произошел на борту лайнера, летевшего из Иркутска в Москву. Отмечается, что пьяный 38-летний житель столицы курил в туалете, после чего начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников.

По данным издания, командир воздушного судна отказал нарушителю в перелете и вызвал правоохранителей. Пассажира сопроводили в дежурную часть, где на него были составлены протоколы об административных правонарушениях. Теперь ему грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

Ранее еще один россиянин сделал неудачный комплимент ребенку в самолете, угодил в полицию и едва не сорвал рейс. Инцидент произошел на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград лайнера с 53-летним пассажиром. Мужчина поднимался в самолет и решил пропустить перед собой женщину с трехлетней дочерью.