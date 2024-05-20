Российский школьник прострелил ногу сверстнику

В Иркутске школьник прострелил сверстнику ногу из пистолета

В Иркутске школьника госпитализировали из-за ЧП пистолетом. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает «Новое телевидение Сибири».

По данным издания, 20 мая в ЖК Эволюция Ленинского района Иркутска один из подростков принес оружие в компанию сверстников. Версии произошедшего далее разнятся. По одной из них во время игры школьник случайно прострелил ногу сверстнику, по другой причиной этого стала ссора. Врачи определяют степень урона пострадавшему, а силовики устанавливают причины ЧП.

17 мая сообщалось, что в Якутии задержали 45-летнего местного жителя, выстрелившего в 27-летнего и 45-летнего мужчин.