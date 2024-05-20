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19:57, 20 мая 2024Силовые структуры

Российский школьник прострелил ногу сверстнику

В Иркутске школьник прострелил сверстнику ногу из пистолета

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Иркутске школьника госпитализировали из-за ЧП пистолетом. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает «Новое телевидение Сибири».

По данным издания, 20 мая в ЖК Эволюция Ленинского района Иркутска один из подростков принес оружие в компанию сверстников. Версии произошедшего далее разнятся. По одной из них во время игры школьник случайно прострелил ногу сверстнику, по другой причиной этого стала ссора. Врачи определяют степень урона пострадавшему, а силовики устанавливают причины ЧП.

17 мая сообщалось, что в Якутии задержали 45-летнего местного жителя, выстрелившего в 27-летнего и 45-летнего мужчин.

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      Владимир Седов
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