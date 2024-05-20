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07:12, 20 мая 2024Силовые структуры

Российский военный отказался участвовать в СВО и получил срок

На Сахалине осудили на три года военного, отказавшегося участвовать в СВО

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы военнослужащего, отказавшегося участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что судили его в присутствии личного состава воинской части.

По данным ведомства, 13 января военный находился в части в Сахалинской области. Он не хотел отправляться на СВО из-за страха за жизнь и здоровье. Тогда он на глазах у сослуживцев отказался выполнить отданный ему приказ командира об участии в боевых действиях.

Ранее стало известно, что Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Алаша Саая за уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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