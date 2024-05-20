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14:44, 20 мая 2024Культура

SHAMAN заявил об отказе от нижнего белья

Певец SHAMAN признался, что не носит нижнее белье

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался, что отказывается носить нижнее белье. Об этом исполнитель заявил в эфире программы «Ты не поверишь» на «НТВ».

Исполнитель хита «Я русский» сообщил, что у него никогда не было ни одной пары трусов. «Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем?» — пояснил он свою позицию.

SHAMAN отметил, что на концертах ему на сцену часто кидают нижнее белье. Певец заявил, что не видит ничего предосудительного в том, что его фанатки отводят душу таким образом.

Ранее SHAMAN рассказал, что старается не выходить из дома из-за излишнего внимания поклонников.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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