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03:04, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о проблеме офицеров в зоне спецоперации

Симоньян: офицеры в зоне СВО недовольны, что получают меньше контрактников

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Российские офицеры в зоне специальной военной операции (СВО) недовольны тем, что получают меньше, «чем только что пришедший контрактник и мобилизованный». О проблеме военных в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Ну это же несправедливо, неправильно? Несправедливо, неправильно. Надо наводить в этом порядок? Конечно, надо наводить в этом порядок. И это касается не только армии, а вообще всей нашей страны», — подчеркнула медиаменеджер.

Ранее Симоньян заявила, что российским генералам следует платить миллион рублей. Она подчеркнула, что денежных средств на выплату такой зарплаты будет хватать в случае правильного распределения бюджета страны.

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      Маргарита Пименова
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