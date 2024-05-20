Симоньян назвала достойную зарплату генерала

Симоньян: российские генералы должны получать миллион рублей

Российским генералам следует платить миллион рублей, считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Почему может, какой-нибудь там вице-президент, какой-нибудь госкомпании, или какой-нибудь конторы получать 10 миллионов, а генерал, который жизнь положил на защиту своей Родины, не может получать миллион?» — задалась вопросом журналистка. Она отметила, что денег на выплату такой зарплаты будет хватать при правильном распределении бюджета страны.

Симоньян также добавила, что речь идет обо «всех людях в погонах». По ее словам, необходима «справедливизация» распределения доходов и расходов.

Ранее главред RT назвала людей в погонах элитой России. Она вновь заявила, что их труд должен быть достойно оплачен, подчеркнув, что полковник не может зарабатывать столько же, сколько официант, а лейтенант — столько, сколько курьер.