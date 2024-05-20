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18:05, 20 мая 2024Наука и техника

Время работы Android-смартфонов увеличится

Android Authority: Android 15 увеличит время работы смартфонов на 3 часа
СюжетКонференция Google I/O

Фото: Manu Del Moral / Unsplash

Благодаря новой версии Android смартфоны будут более эффективно расходовать энергию аккумулятора и работать на 3 часа дольше. На это обратило внимание издание Android Authority.

Журналисты медиа во время конференции Google I/O пообщались с разработчиками Google и попросили объяснить, каким образом они увеличили время автономной работы часов на базе Wear OS. Представители компании рассказали, что это удалось благодаря оптимизации системы и ускорения времени перехода устройств в спящий режим.

По словам руководителей проекта Android, такой же подход будет применяться и на смартфонах. Операционная система будет точно определять время, когда устройство не используется, и переходить в спящий режим.

Впервые этот режим появился в Android 6, инженеры компании постоянно улучшали его. В Google рассказали, что благодаря оптимизации новая ОС будет переходить в спящий режим на 50 процентов быстрее, чем Android 14, — время работы смартфонов в среднем увеличится на три часа.

В середине мая инсайдеры рассказали, что корпорация Dell выпустит портативный компьютер на базе ARM-процессора с рекордной автономностью. Девайс сможет работать на одной зарядке до 29 часов.

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      Андрей Ставицкий
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