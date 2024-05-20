Собчак высказалась об успехе уехавших из России артистов

Собчак заявила, что уехавшие из России актеры активно снимаются в фильмах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, посетившая кинофестиваль в Каннах, высказалась об успехе за рубежом российских актеров, которые уехали из страны. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Собчак опубликовала фото с артистами Александром Кузнецовым и Андреем Бурковским, сделанные после просмотра фильма «Лимонов, баллада об Эдичке» режиссера Кирилла Серебренникова. «Виделась со многими любимыми мною людьми. Кузнецов, Бурковский — все активно снимаются на Западе и прекрасно себя ощущают», — написала журналистка.

Собчак также заявила, что актеры не испытывают финансовых трудностей после отъезда из России.

Ранее Собчак пожаловалась на проблемы, связанные со своей фамилией. Она посетовала на то, что из-за известного имени ей поднимают цены на услуги.

Международный Каннский кинофестиваль проходит в 77-й раз. Мероприятие продлится с 14 по 25 мая.