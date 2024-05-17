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18:21, 17 мая 2024Интернет и СМИ

Собчак рассказала о проблемах из-за своей фамилии

Журналистка Собчак пожаловалась, что ей поднимают цены на услуги из-за фамилии
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о проблемах, с которыми она сталкивается из-за своей фамилии. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

Собчак заявила, что ей поднимают цены на услуги из-за фамилии. «Приходит ко мне по рекомендации друзей массажист и называет цену 20 тысяч рублей за сеанс. Я спрашиваю рекомендующего: "Маша, а сколько он с тебя берет?" Она говорит: "10 [тысяч рублей] за сеанс". Я говорю: "Простите, молодой человек, а почему такая цена?" Вот эта наглость мне понравилась больше всего. [Он говорит:] "Ну вы же Ксения Собчак"», — пожаловалась журналистка.

По ее словам, многие люди думают, что «деньги сыпятся ей на голову». Собчак уточнила, что зарабатывает за счет выступлений на мероприятиях и участия в коммерческих съемках. «Люди исходят не из того, что есть какой-то рынок услуг, а [из того, что] есть Ксения Собчак, у которой якобы деньги куры не клюют. Поэтому можно ей в принципе давать любую цену», — добавила она.

Ранее Собчак раскрыла подробности работы в реалити-шоу «Дом-2». Журналистка заявила, что на кастинг в проект приходило очень много людей.

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      Олег Давыдов
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