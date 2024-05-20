США захотели ввести санкции против грузинских политиков

Politico: Конгресс США рассмотрит санкции против грузинских политиков

Конгресс США примет к рассмотрению новый законопроект, в котором предусмотрен ввод санкций против грузинских политиков из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на текст черновика законопроекта, утекшего в сеть.

«Текст законопроекта гласит, что правящая партия "Грузинская мечта" все чаще наращивает связи с Россией как часть все более нелиберального поворота. Тбилиси открыто атаковали США и другие западные организации по продвижению демократии, а также местное и международное гражданское общество, одновременно стремясь к расширению связей, в частности, с Россией, а также с Китаем», — передает агентство.

По словам источника, близкого к процессу, представитель Республиканской партии Джо Уилсон представит законопроект уже 20 мая. Его условия обязывают высокопоставленных американских чиновников информировать Конгресс об «узлах неправомерного политического влияния и коррупции в элите в Грузии», а также о якобы деятельности российской и китайский разведок.

Ранее Европейский союз заявил, что заморозит заявку Грузии на вступление в организацию в случае принятия закона об иноагентах.