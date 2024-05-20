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19:12, 20 мая 2024Россия

Стала известна судьба похищенной в Дагестане девушки

В Дагестане 22-летняя похищенная девушка вышла на связь и объяснилась

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Похищенная в Дагестане 22-летняя Патимат записала видео с объяснениями и заявила, что ушла по собственному желанию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По ее словам, она сама уехала с парнем по имени Башир, к которому не имеет никаких претензий. Авторы канала утверждают, что видео записывали полицейские.

В свою очередь мать девушки уверена, что на ее дочь надавили.

«Мне скинули видео, где она дрожит, заплаканная вся, опухшая. Говорит, что она по собственной воле поехала к похитителям. И расписку взяли. Есть свидетели, мы не знаем, под каким давлением она была. Может, ей какие-то таблетки давали. (...) 22 года мы этого ребенка лелеяли», — сказала женщина.

Сторона «похитителей» заявила, что не Патимат никто не лишал свободы и она ушла сама, так как молодые люди влюблены друг в друга. Однако отец девушки был против их брака и подобрал дочери другого кандидата. После этого Башир и Патима решили сбежать и заключили исламский обряд никах.

Об инциденте стало известно ранее 20 мая. В Левашинском районе Дагестана семья устроила сход возле местного отдела МВД в надежде вернуть свою дочь. До этого в одном из мессенджеров жительница Дагестана успела написать матери и объяснить, что ее выкрал неизвестный молодой человек. Девушка даже прикрепила локацию, но после перестала выходить на связь.

Родные девушки пошли в полицию, однако там их заявления остались без внимания.

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      Никита Абрамов
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