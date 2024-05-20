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17:01, 20 мая 2024Россия

В Дагестане семья устроила сход возле МВД после похищения 22-летней дочери

Дагестанцы устроили сход возле МВД после похищения дочери без согласования

Кадр: Telegram-канал Baza

В Левашинском районе Дагестана семья устроила сход возле местного отдела МВД после похищения 22-летней дочери без согласования. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Родственники пояснили, что девушка, оказавшаяся в плену, уже была засватана, но другим односельчанином. Она, по данным близких, пропала пять дней назад.

До этого в одном из мессенджеров жительница Дагестана успела написать матери и объяснить, что ее выкрал неизвестный молодой человек. Девушка даже прикрепила локацию, но после перестала выходить на связь.

Родные девушки пошли в полицию, однако там их заявления остались без внимания. Дагестанцы предположили, что это связано с родственниками похитителя, которые работают в МВД. Другая сторона все обвинения отвергла. По их версии, девушка ушла по собственному желанию.

Отчаявшиеся близкие похищенной стянулись к местному отделу МВД. Они намерены вернуть дочь домой.

Ранее сообщалось, что сбежавшая из семьи и уехавшая из России 19-летняя чеченка Лия Заурбекова записала видео и попросила ее не искать.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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