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14:40, 20 мая 2024Силовые структуры

Стало известно мнение Беркович о деле в отношении нее

Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) не признали вину в оправдании терроризма. Об этом стало известно РИА Новости.

Беркович во время судебного заседания заявила, что поставила спектакль для профилактики терроризма. Режиссер подчеркнула, что испытывает к терроризму только осуждение или отвращение. Петрийчук добавила, что также не признает обвинение.

3 мая 2-й Западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста Беркович и Петрийчук.

Женщин задержали 4 мая 2023 года после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». Изначально Беркович и Петрийчук имели статус свидетелей, впоследствии следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали в рамках возбужденного по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет») уголовного дела.

В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

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