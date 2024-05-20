Стало известно мнение Беркович о деле в отношении нее

Режиссер Беркович не признала вину в оправдании терроризма

Театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) не признали вину в оправдании терроризма. Об этом стало известно РИА Новости.

Беркович во время судебного заседания заявила, что поставила спектакль для профилактики терроризма. Режиссер подчеркнула, что испытывает к терроризму только осуждение или отвращение. Петрийчук добавила, что также не признает обвинение.

3 мая 2-й Западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста Беркович и Петрийчук.

Женщин задержали 4 мая 2023 года после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». Изначально Беркович и Петрийчук имели статус свидетелей, впоследствии следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали в рамках возбужденного по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет») уголовного дела.

В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.