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15:46, 3 мая 2024Силовые структуры

Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

Суд продлил до 22 октября арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд продлил на полгода срок ареста театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), обвиняемым в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Они останутся в СИЗО до 22 октября. Решение было принято в рамках начавшегося над ними процесса.

2 мая Мосгорсуд признал законным постановление Замоскворецкого районного суда столицы от 8 апреля 2024 года, который также продлил им срок меры пресечения. Тем самым была отклонена апелляционная жалоба защиты подсудимых.

Женщин задержали 4 мая 2023 года после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». Изначально Беркович и Петрийчук имели статус свидетелей, впоследствии следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали в рамках возбужденного по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет») уголовного дела.

В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

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      Любовь Ширижик
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