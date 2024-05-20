Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Служебного романа»

Mash: актриса Немоляева находится в стационаре в тяжелом состоянии

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии после госпитализации. О самочувствии актрисы стало известно Telegram-каналу Mash.

87-летнюю звезду фильма «Служебный роман» направили в инфекционное отделение одной из больниц Москвы с положительным тестом на COVID-19. У актрисы выявили дыхательную недостаточность, но компьютерная томография не показала изменений в легких.

Спектакль «Бешеные деньги», запланированный в театре имени Маяковского с участием Немоляевой, из-за госпитализации актрисы перенесли на 1 июля.

В воскресенье, 19 мая, состояние Немоляевой ухудшилось, актрисе вызвали скорую помощь и экстренно госпитализировали. Отмечается, что в медицинском учреждении звезда советского кино проведет несколько дней.