Звезду «Служебного романа» экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на COVID-19

Народную артистку РСФСР и звезду фильма «Служебный роман» Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

87-летняя актриса попала в больницу с подозрением на COVID-19. В воскресенье, 19 мая, ее состояние ухудшилось, Немоляевой вызвали скорую помощь. Отмечается, что в медицинском учреждении звезда советского кино проведет несколько дней.

В феврале Немоляева оценила свою карьеру в кино. Артистка призналась, что не может ответить утвердительно или отрицательно на вопрос, довольна ли она своей работой.

Ранее стало известно о резком ухудшении состояния здоровья госпитализированного певца Николая Носкова. Отмечалось, что у него появились сильные боли в животе. Кроме того, известно, что лечение не приносит существенных результатов.