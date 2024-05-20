Звезду «Служебного романа» экстренно госпитализировали в Москве
Народную артистку РСФСР и звезду фильма «Служебный роман» Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
87-летняя актриса попала в больницу с подозрением на COVID-19. В воскресенье, 19 мая, ее состояние ухудшилось, Немоляевой вызвали скорую помощь. Отмечается, что в медицинском учреждении звезда советского кино проведет несколько дней.
В феврале Немоляева оценила свою карьеру в кино. Артистка призналась, что не может ответить утвердительно или отрицательно на вопрос, довольна ли она своей работой.
Ранее стало известно о резком ухудшении состояния здоровья госпитализированного певца Николая Носкова. Отмечалось, что у него появились сильные боли в животе. Кроме того, известно, что лечение не приносит существенных результатов.