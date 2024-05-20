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13:44, 20 мая 2024Силовые структуры

Суд арестовал изнасиловавшего 15-летнюю россиянку на юге Москвы

В Москве суд арестовал мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девушку на юге города

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Нагатинский районный суд арестовал обвиняемого в изнасиловании 15-летней девушки в квартире на юге Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 131 Уголовного кодекса РФ («Изнасилование»). Расследование дела продолжается.

По данным следствия, 16 мая обвиняемый изнасиловал ранее незнакомую несовершеннолетнюю девочку в квартире дома на Домодедовской улице.

В Троицке Челябинской области арестован на два месяца 29-летний местный рецидивист за изнасилование 15-летней школьницы в гараже.
 

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      Анна Габай
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