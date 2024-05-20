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16:37, 20 мая 2024Путешествия

Террористы открыли огонь по направлявшимся на ужин туристам в Индии

Террористы открыли огонь по паре туристов на союзной территории Джамму и Кашмир

Фото: Saqib Majeed / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Террористы открыли огонь по паре туристов, направлявшейся на ужин, на союзной территории Джамму и Кашмир в Индии. Об этом пишет The Times of India.

10 мая 38-летний Санни Хан приехал на курорт Пахалгам с женой Фарой Хан и другими членами семьи. 20 мая они намеревались вернуться домой в город Джайпур.

Вечером 18 мая, когда Хан с супругой шли ужинать, на них напали террористы и начали стрелять. Одна пуля пробила глаз Санни, а Фара была ранена в плечо. Их отвезли в военный госпиталь на юге Кашмира. Сейчас пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и борется с риском частичной потери зрения, его жена находится в критическом состоянии.

В материале говорится, что нападение рассматривается как попытка саботировать выборы в нижнюю палату парламента Индии в избирательном округе Анантнаг-Раджури. Это уже третий террористический акт против туристов на союзной территории в этом избирательном сезоне. 17 апреля был найден бездыханным 35-летний торговец едой из штата Бихар, а 8 апреля водитель такси из Нью-Дели получил пулевые ранения, когда остановился в ресторане во время перевозки туристов.

В октябре 2023 года террористы расправились с туристами-молодоженами и их гидом во время сафари в Уганде. После этого они подожгли автомобиль и скрылись с места происшествия.

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      Марина Черняк
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