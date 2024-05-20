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16:46, 20 мая 2024Моя страна

У берегов российского региона запечатлели явление фата-моргана

Миражи в Черном море у берегов Анапы попали на видео

У берегов Анапы в Черном море заметили «парящие» в небе корабли. Видео, на котором очевидцы запечатлели миражи, было опубликовано в Telegram-канале о Черном море Юрия Озаровского.

На видеозаписи запечатлена водная гладь Черного моря, а вдалеке виднеются корабли и рыболовные суда. При этом благодаря оптической иллюзии кажется, будто они висят над водой и ловят рыбу с воздуха. «"Летающие" корабли над морем в Анапе. Вот Анапа, а вот там эти корабли. Я не помню, как называется это явление, но выглядит оно очень-очень круто». — говорит оператор.

Запечатленные на видео миражи называются фата-моргана. Это редкое сложное оптическое явление в атмосфере, при котором отдаленные объекты видны с разными искажениями. Название оно получило в честь волшебницы Морганы, героини английских легенд о короле Артуре.

Ранее «парящие» над водой корабли увидели у берегов Сочи в апреле. Физик Олег Несун, объяснял, что подобный мираж возникает из-за разницы температур и пропадает при их балансе. По словам специалиста, легенду о парусном корабле-призраке «Летучем голландце» объясняют как раз этим явлением.

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      Варвара Кошечкина
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