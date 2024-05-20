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11:53, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Участница экстремального шоу на ТНТ рассказала о травме на проекте

Участница «Сокровищ императора» Мамаева заявила, что у нее был разрыв мениска

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Модель и блогерша, бывшая жена известного российского футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева, принявшая участие в экстремальном шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ, рассказала о травме на проекте. Подробности она раскрыла в беседе с изданием «Телепрограмма».

Мамаева рассказала, что во время участия в проекте у нее произошел разрыв мениска. «Каждый день после испытаний ко мне приходил врач, делал инъекции, накладывал специальные повязки, обезболивающие мне колено. На середине маршрута, если боль становилась невыносимой, то также приезжал доктор и делал мне эти уколы», — объяснила звезда телешоу и добавила, что постоянно находилась под наблюдением врача.

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Мамаева также отметила, что после съемок ей провели операцию на мениске во Владикавказе. Блогерша заявила, что сейчас не испытывает трудности при ходьбе, однако чувствует небольшой дискомфорт при сгибании колена.

Ранее сообщалось, что экс-солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова получила травму на съемках экстремального шоу. Отмечалось, что певица сломала ребро.

Шоу «Сокровища императора» начало выходить на ТНТ 10 марта. В нем представители шоу-бизнеса проходят испытания в парах за денежный приз. К победе они идут с теми, кого выбрали заранее — с друзьями, родственниками или коллегами. Дошедшая до финала пара получает 13 миллионов рублей.

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