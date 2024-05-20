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10:59, 20 мая 2024Экономика

В России упало производство оптоволоконных кабелей

«Ъ»: производство оптоволоконных кабелей в первом квартале в РФ упало на 11 %

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам первого квартала производство оптоволоконных кабелей для сетей связи в России упало на 11 процентов в годовом выражении, до 842 тысяч километров. Об этом со ссылкой на данные профильной ассоциации «Электрокабель» пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Спрос на рынке снизился значительно меньше, только на 1 процент, до 855 тысяч километров, а в деньгах — на 4 процента, до 2,7 миллиарда рублей. В прошлом году производство выросло на 2 процента в километраже и на 25 процентов в деньгах.

Председатель секции «Телекоммуникационные кабели и кабели для передачи данных» ассоциации «Электрокабель» Сергей Гладких объяснил падение выпуска активными поставкам продукции из Китая и снижением числа государственных проектов, для которых закупали именно российский кабель. В результате объем закупок упал на 15-20 процентов.

Гендиректор пермского завода «Инкаб» Александр Смильгевич рассказал, что в 2023 году, несмотря на существенный рост после провала в 2022-м, вернуться на уровень 2021-го не удалось. Комментируя отчеты операторов связи о закупке российских кабелей, Гладких объяснил, что те учитывают продукцию из зарубежного волокна, но произведенное в России. Ей и отдается приоритет из-за ценовой составляющей, потому что российское оптоволокно дороже.

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Оба эксперта призвали разработать национальную политику в области инфраструктуры телекоммуникационной отрасли, которая в том числе учитывала бы интересы производителей волокна. Они считают полезной для отсечения от госзаказа нероссийского кабеля систему маркировки волокна и кабелей, внедренную в качестве эксперимента 1 декабря прошлого года.

В Минпромторге объявили, что, по данным Росстата, выпуск кабелей в первом квартале не только не упал, а вырос на 16,8 процента, до 665 тысяч километров, что на четверть ниже оценок «Электрокабеля». Однако источник в службе предложил все-таки обращаться за данными к участникам рынка, потому что официальная статистика «зачастую является предварительной».

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов поддержал введение административных мер для дополнительного сдерживания экспансии китайских автомобилей на российский рынок.

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      Платон Щукин
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