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07:49, 20 мая 2024Из жизни

Ужаленный скорпионом в яички мужчина подал в суд на отель

Ужаленный скорпионом в яички мужчина подал в суд на отель в Лас-Вегасе

Фото: Sina Katirachi / Unsplash

Мужчина, ужаленный скорпионом в яички, подал в суд на отель The Venetian Resort в Лас-Вегасе, США. Об этом пишет Daily Mail.

Майкл Фарчи из Южной Калифорнии зимой отдыхал в Лас-Вегасе с семьей. Ночью его разбудила резкая боль в паху. Он просунул руку под одеяло, чтобы понять, что происходит, и снова почувствовал боль. Тогда мужчина пошел в ванную, где обнаружил в своих трусах скорпиона. По оценкам Фарчи, он был ужален три-четыре раза. Мужчина сказал, что укус скорпиона ощущался так, будто в него вонзили нож или стекло.

Отдыхающий сделал фотографию бледно-желтого скорпиона 2,5 сантиметра в длину. Эколог Джим Бун отметил, что по окраске животное похоже на аризонского скорпиона (Centruroides sculpturatus). В окрестностях Лас-Вегаса эти скорпионы встречаются довольно часто. Их можно увидеть на стенах жилых домов, у бассейнов и в раковинах: они любят влажные места. Обычно аризонские скорпионы появляются в Лас-Вегасе в жаркий период — с марта по октябрь, однако Фарчи был ужален в декабре.

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Мужчина подал на отель в суд. Как отмечается, это не первый инцидент в The Venetian Resort, связанный со скорпионами. До этого и другие гости отеля находили в своих номерах скорпионов. Руководство заявляет, что соблюдало все протоколы поведения при подобных случаях. Тем не менее пострадавший обвиняет персонал в безразличии. Он рассказал, что при выселении его попросили оплатить номер, ночь в котором стоит 400 долларов (примерно 36 тысяч рублей), ресторан и другие дополнительные услуги. «Никаких извинений. Ничего подобного», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ирландка вернулась из Кении и через 12 дней нашла скорпиона в чемодане. Она отдала животное в зоопарк.

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      Юлия Юткина
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