В ДНР сообщили об успехах ВС России на красноармейском направлении

Кимаковский: ВС России расширили плацдарм у Карловки и Нетайлово

Вооруженные силы (ВС) России в ходе боевых действия расширили плацдарм в районе населенных пунктов Карловка и Нетайлово. Об успехах Российской армии на красноармейском направлении сообщил в разговоре с ТАСС советник главы Донецкой Народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«В направлении Красноармейска расширен плацдарм за счет бегства вооруженных формирований Украины из-под населенного пункта Нетайлово», — приводятся в публикации слова советника.

Он добавил, что в районе Карловки ВС России удалось выбить украинские силы с части позиций.

Ранее Кимаковский рассказал о бегстве солдат Вооруженных сил Украины с позиций в Парасковиевке на угледарском направлении. По его словам, это произошло благодаря натиску российской артиллерии и интенсивной работе воздушно-космических сил.