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12:12, 20 мая 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о бегстве ВСУ в районе Угледара

Кимаковский: ВСУ бежали с позиций в Парасковиевке под Угледаром

Фото: Michael Kalyanov / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули свои позиции на востоке села Парасковиевка под Угледаром. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Парасковиевке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска нашей артиллерии и ВКС (Воздушно-космических сил — прим. "Ленты.ру"). Выжившие побежали с позиций в восточной части», — сообщил Кимаковский.

По его словам, ВСУ оставили треть населенного пункта. Советник главы ДНР также рассказал, что тела своих бойцов украинские военные бросили в зоне ведения боевых действий.

17 мая стало известно об оставлении ВСУ позиций в селе Нетайлово под Авдеевкой. Как сообщили в силовых структурах ДНР, Киев безрезультатно пытался перебросить в населенный пункт резервы для его удержания. Отмечалось, что в составе украинских подразделений в Нетайлово было много штурмовиков без опыта.

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      Екатерина Грищенко
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