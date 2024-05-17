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09:25, 17 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об оставлении ВСУ позиций под Авдеевкой

ТАСС: ВСУ оставили большую часть позиций в селе Нетайлово под Авдеевкой

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили большую часть позиций в селе Нетайлово под Авдеевкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.

Источник агентства отметил, что в данном населенном пункте находились подразделения нескольких украинских бригад. В их составе, в том числе, было большое количество штурмовиков без опыта. В силовых структурах ДНР добавили, что командование ВСУ безрезультатно пыталось перебросить резервы в Нетайлово для его удержания.

«Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно об оставлении бойцами ВСУ позиций на купянском направлении. Как рассказал экс-подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, украинские военные понесли значительные потери в живой силе и технике и провели вынужденную перегруппировку.

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      Екатерина Грищенко
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