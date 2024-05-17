Стало известно об оставлении позиций на купянском направлении бойцами ВСУ

Марочко: бойцы ВСУ оставляют передовые позиции на купянском направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют свои передовые позиции на купянском направлении и отходят на менее выгодные рубежи. Об этом сообщил экс-подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в Telegram.

«В ходе активных боевых действий украинские боевики несут значительные потери, как в живой силе, так и в технике. Данный факт заставляет украинское командование проводить вынужденную перегруппировку и оптимизировать положение войск», — рассказал он.

По словам бывшего военнослужащего, украинские военные отходят с позиций в районах Песчаного, Кисловки, Табаевки, Куземовки и Стельмаховки.

Ранее об отводе украинских военных из сел в районе Купянска также сообщал генштаб ВСУ. По данным генштаба, сражения шли в направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка и Ковалевка — Новоегоровка.