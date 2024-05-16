В ВСУ сообщили об отходе из сел в районе Купянска

Генштаб ВСУ заявил об отходе войск из сел в районе Купянска Харьковской области

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил об отходе войск из сел в районе Купянска Харьковской области. Сообщение было опубликовано в Telegram канале штаба.

Сообщается о боях, идущих близ сел в Купянском районе, а также расположенных на территории Луганской народной республики (ЛНР). Сражения ведутся в направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка и Ковалевка — Новоегоровка.

По данным Генштаба, в отдельных районах из-за интенсивного огня противника, украинские подразделения были вынуждены «перегруппироваться на более выгодные позиции».