69-я параллель
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13:13, 20 мая 202469-я параллель

В кабмине рассказали о строительстве единственного в своем роде судна

Мантуров: строительство мощнейшего ледокола «Россия» завершится к 2030 году
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Строительство единственного в своем роде мощнейшего ледокола «Россия» завершится к 2030 году. Об этом рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров, его слова приводит РИА Новости.

По словам замглавы кабмина, мощность реактора ледокола составит 120 мегаватт.

Мантуров также сообщил, что еще один атомный ледокол планируют сдать уже в конце 2025 года. «Следующий ледокол "Якутия" планируем сдать в конце текущего года. Еще три должны пополнить атомный флот в период с 2026 по 2030 год», — сообщил первый вице-премьер.

Ранее глава Северного командования американских Вооруженных сил Грегори Гийо признал, что Соединенные Штаты Америки критически уступают России в количестве тяжелых ледоколов.

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      Марк Леонов
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