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13:26, 20 мая 2024Экономика

В России начали онлайн-продажи французских автомобилей

В России начали онлайн-продажи собранных в Калуге автомобилей Citroen и Peugeot

Фото: Charles Plates / Reuters

В России начали онлайн-продажи автомобилей Citroen и Peugeot, произведенных на калужском предприятии «Автомобильные технологии». Об этом со ссылкой на директора по стратегическому развитию компании Павла Безрученко сообщает «Газета.Ru».

По словам представителя фирмы, прямые продажи французских машин начались 20 мая. Проект прямых продаж охватит не только авто российской сборки, но и ввозимые из-за рубежа. Компания также будет предлагать услуги автострахования, кредитования и программы трейд-ин, а также корпоративные меры стимулирования, которые позволят снять с потенциального клиента часть финансовой нагрузки.

На первоначальном этапе покупка онлайн и доставка покупателю собранных в Калуге машин будет доступна клиентам в Москве и в радиусе 250 километров от нее. Впоследствии география продаж будет расширяться, добавил Безрученко. По его словам, предпродажная подготовка автомобилей будет проводиться непосредственно в месте производства. Процесс будут снимать на камеру, а фото подготовки автомобиля будет отправляться клиенту.

Серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross на калужском заводе запустили в марте 2024 года. Продажи кроссоверов будут вестись в дилерской сети, насчитывающей более 40 автосалонов. Автомобиль с мотором мощностью 175 лошадиных сил и коробкой-автомат обойдется покупателям не менее чем в 4,3 миллиона рублей, отметили источники. При этом дорестайлинговую версию модели продавали в России с 2019 года, и на момент старта продаж кроссовер стоил около двух миллионов рублей.

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      Вячеслав Агапов
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