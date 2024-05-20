В России нашли способ защитить временных работников

В Госдуме предложили закрепить права временных работников в Трудовом кодексе

Депутаты и сенаторы предложили закрепить гарантии временным работникам в Трудовом кодексе. О найденном способе защитить права этой категории россиян сообщает газета «Известия».

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, одного из разработчиков законопроекта, заемный труд в России запрещен. Однако «заведомо временные работы» попадают под исключение. Так, например, агентства занятости могут предоставить работодателю заключивших с ними договор студентов на сезонные работы, а компания может направить сотрудников, которые находятся в простое, в аффилированную организацию.

Такие ситуации регулируются законом «О занятости», однако парламентарии предлагают закрепить эти нормы в Трудовом кодексе. Предполагается, что «передача» сотрудников от одного предприятия другому будет осуществляться через службу занятости, и их нельзя будет привлекать к опасным и вредным работам или использовать в целях штрейкбрехерства.

«Раньше говорилось, что предоставленные временно работники должны получать заработную плату не ниже, чем у основных работников, работающих по той же специальности, то сейчас мы зафиксировали, что условия труда их должны быть не хуже, чем у тех работников, которые работают в этой же организации по этой же специальности», — добавил Исаев.

Также поправки предлагают вместо заключения дополнительного соглашения приостанавливать трудовой договор на основном месте работы и открыть новый с работодателем, у которого человек будет работать временно.

Временных сотрудников в России сегодня могут нанимать для исполнение обязанностей отсутствующего работника, выполнение временных работ, направление на работу за границу или выполнение работы, выходящей за рамки обычной деятельности работодателя. Также временных работников могут набирать для расширения производства или объема оказываемых услуг, в связи с практикой, профессиональным обучением или стажировкой.

По мнению руководителя консалтинговой компании PC Garant Карины Кочисовой, изменения в Трудовом кодексе сделают формат временной занятости более предсказуемым и привлекательным для работодателей и самих временных работников. Инициатива позволит сотрудникам, находящимся в простое, обеспечить нормальный заработок, добавила доцент кафедры частного права Государственного университета управления, кандидат юридических наук Светлана Титор.

По словам основателя компании «Капитал Кадры» Александра Селиванова, для соискателя более привлекательным будет бессрочный договор, так как уволить такого работника сложнее. Для работодателей временный наем дает возможность оперативно нанимать и сокращать персонал в периоды пиков и спадов работы и экономить на фонде оплаты труда за счет отсутствия выходных пособий, налогов и взносов, а также быстро привлекать сотни сотрудников через аутсорсинговые агентства, добавила Кочисова.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что за последние несколько лет российский рынок труда продемонстрировал способность адаптироваться к новым реалиям и показал определенную гибкость при аномально низком уровне безработицы. При этом в Центральном Банке считают, что кадровый голод может привести к еще большему отставанию производительности труда от темпов роста реальных заработных плат.

