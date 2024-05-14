В России оценили ситуацию на рынке труда

Решетников: рынок труда РФ показал гибкость при аномально низкой безработице

За последние несколько лет российский рынок труда продемонстрировал способность адаптироваться к новым реалиям и показал определенную гибкость при аномально низком уровне безработицы. Об этом заявил кандидат на пост министра экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что при рекордно низкой безработице российские предприятия смогли предложить больший объем труда и перенастроить производственные процессы. «Это говорит о том, что рынок труда гибкий», — заявил Решетников в ходе выступления на заседании Госдумы.

Кандидат на пост главы Минэкономразвития добавил, что большой вклад в гибкость внутреннего рынка внес национальный проект «Производительность труда». В ведомстве планируют и дальше развивать эту программу. В среднесрочной перспективе она должна будет охватить в общей сложности 6 тысяч российских предприятий в базовых несырьевых отраслях экономики.

Ранее в Центробанке (ЦБ) спрогнозировали снижение темпов роста экономики России со второго квартала 2024 года. Как уточнили в регуляторе, на подобную динамику окажут влияние ряд факторов, включая сохраняющуюся напряженную ситуацию на рынке труда. Дальнейшее обострение кадрового голода в стране, по мнению аналитиков ЦБ, может привести к еще большему отставанию производительности труда от темпов роста реальных заработных план.