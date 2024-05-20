В России оценили отказ Польши принимать нелегальных мигрантов

Топорнин: Польша не впервые отказалась принимать мигрантов в рамках пакта ЕС

Польша не впервые отказалась принимать мигрантов в рамках «Пакта о миграции» Европейского союза (ЕС). Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, сообщает РИА Новости.

По его словам, Варшава неохотно реагирует на связанные с миграционной политикой инициативы Брюсселя. Это связано с пониманием властей, что из-за конфликта на Украине приток беженцев в Польшу останется высоким.

Более того, окончательное решение о реализации какой-либо инициативы ЕС принимается непосредственно странами-членами объединения. Это дает входящим в Евросоюз государствам возможность самостоятельно оценивать целесообразность предлагаемой идеи.

Власти Венгрии, Словакии и Румынии придерживаются схожей с Польшей позиции, подчеркивает Топорнин.

14 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет принимать нелегальных мигрантов в соответствии с принятым Европейским советом «Пактом о миграции».