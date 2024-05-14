Польша отказалась от пакта ЕС о приеме нелегальных мигрантов

Премьер Польши Туск: Варшава отказывается принимать нелегальных мигрантов

Варшава отказывается принимать нелегальных мигрантов в соответствии с принятым Евросоветом «Пактом о миграции», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Трансляция конференции доступна на YouТube-канале польского новостного канала Onset.

«Польша не примет в рамках "Пакта о миграции" никаких мигрантов. Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинской войной. У нас также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии», — сказал глава правительства.

Ранее польский сатирик Ян Петшак предложил отправлять находящихся в стране нелегальных мигрантов в построенные нацистами на территории Польши концентрационные лагеря.