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15:39, 14 мая 2024Мир

Польша отказалась от пакта ЕС о приеме нелегальных мигрантов

Премьер Польши Туск: Варшава отказывается принимать нелегальных мигрантов

Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress.com

Варшава отказывается принимать нелегальных мигрантов в соответствии с принятым Евросоветом «Пактом о миграции», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Трансляция конференции доступна на YouТube-канале польского новостного канала Onset.

«Польша не примет в рамках "Пакта о миграции" никаких мигрантов. Польша приняла сотни тысяч мигрантов в связи с российско-украинской войной. У нас также десятки тысяч мигрантов из Белоруссии», — сказал глава правительства.

Ранее польский сатирик Ян Петшак предложил отправлять находящихся в стране нелегальных мигрантов в построенные нацистами на территории Польши концентрационные лагеря.

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      Глеб Бажуткин
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