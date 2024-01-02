В Польше предложили отправлять нелегалов в построенные нацистами концлагеря

Польский сатирик Петшак предложил отправлять нелегальных мигрантов в концлагеря

В эфире польского телевидения сатирик Ян Петшак предложил отправлять находящихся в стране нелегальных мигрантов в построенные нацистами на территории Польши концентрационные лагеря. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Петшака, так следует поступать с теми мигрантами, которых Польше — как выразился сатирик — подсовывает Германия.

«У нас есть бараки для иммигрантов: в Освенциме, в Майданеке, в Треблинке, в Штутгофе. У нас много бараков, построенных здесь немцами, и там мы будем содержать тех иммигрантов, которых немцы нам нелегально подсовывают», — заявил он. Слова сатирика уже вызвали скандал, и прокуратура Польши объявила о намерении проверить слова Петшака.

По факту заявлений юмориста начнется следствие.

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