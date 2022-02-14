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Фото улыбающихся туристов на фоне Освенцима разозлило пользователей сети

Британский турист описал поездку в Освенцим словом «чудесная» и вызвал возмущение в сети

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Фото британских туристов, которые попозировали улыбающимися на фоне концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, вызвало возмущение и злобу у пользователей сети. Об этом пишет Daily Mail.

Британский боксер Джейми Макдоннелл (Jamie McDonnell) поделился в личном Twitter-аккаунте подробностями поездки в Польшу со своей девушкой. Он столкнулся с гневной реакцией пользователей сети после того, как опубликовал серию фотографий из концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. На снимках он и его возлюбленная улыбались. «Чудесная однодневная поездка в Освенцим на многое открывает глаза», — так подписал он свой пост.

Пользователи платформы раскритиковали британца за неуместность улыбок на фото и подпись под снимком, посчитав ее странной. «Лучше не позировать так в месте, где люди испытали ад, страдания, пытки и смерть. Но, по крайней мере, это открыло тебе глаза», «Я не думаю, что слово "чудесная" вполне подходит для описания Освенцима», «Определенно лучше обойтись без селфи в лагере смерти. Это место массового захоронения», — написали они.

Макдонелл пытался оправдаться, заявив, что имел в виду «хороший день, проведенный со своей девушкой», однако из-за большого количества негативных комментариев был вынужден удалить свой аккаунт.

Ранее в январе туристка из Нидерландов сфотографировалась около концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, демонстрируя жест нацистского приветствия, и была оштрафована.

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Дарья Рыбак
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