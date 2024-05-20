В России оценили ситуацию с ценами на автозапчасти

Глава РСА Уфимцев: цены на автозапчасти в РФ стабилизировались с июля 2023 года

К настоящему времени ситуацию с ценами на автозапчасти в РФ удалось стабилизировать, стоимость деталей и комплектующих к большинству марок и моделей не меняется. Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, его слова приводит ТАСС.

Уфимцев уточнил, что стабилизация цен на автозапчасти в России произошла в начале второй половины 2023 года. Примерно с того периода времени, по его словам, стоимость деталей и комплектующих в стране остается на том же уровне в годовом выражении. Эксперт связал подобную тенденцию с возобновлением выпуска запчастей в РФ. «В первую очередь это касается авто, которые были в России высокой степени локализации», — заявил глава РСА.

При этом аналитик признал, что по отдельным маркам машин и моделям прослеживаются определенные колебания. Однако он не стал раскрывать, о каких именно брендах и автомобилях идет речь.

Кроме того, с декабря 2023 года стали увеличиваться сроки доставки иностранных автозапчастей из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая на фоне трудностей с обслуживанием и проведением платежей. В итоге к настоящему времени средние сроки поставок подобной продукции составляют 2-3 недели, а в отдельных случаях могут достигать 45 дней.

