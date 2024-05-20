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05:54, 20 мая 2024Экономика

В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводка

В Якутии ввели режим ЧС регионального уровня из-за сложной обстановки с паводком

Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / РИА Новости

На территории Республики Саха (Якутия) с 20 мая введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение принято из-за сложной обстановки с паводком. Николаев подчеркнул, что соответствующий режим введен на территории нескольких районов. Он также поручил правительству республики принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечению жизнедеятельности населения и оказанию социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам.

Ранее в Омской области из-за ситуации с паводками ввели режим ЧС федерального масштаба. Как отметил глава Омской области Виталий Хоценко, режим ЧС позволит региону привлечь федеральное финансирование для компенсаций жителям, чьи дома пострадали, а также восстановить все пострадавшие от половодья населенные пункты.

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      Марина Совина
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