В российском регионе ввели режим ЧС федерального уровня

В Омской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за паводковой ситуации

В Омской области из-за ситуации с паводками ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Соответствующее решение было принято правительственной комиссией во главе с главой министерства Александром Куренковым. «Меры направлены на минимизацию последствий затопления населенных пунктов и инфраструктуры, а также оперативное проведение аварийно-восстановительных работ», — объяснили в ведомстве.

Как отметил глава Омской области Виталий Хоценко, режим ЧС позволит региону привлечь федеральное финансирование для компенсаций жителям, чьи дома пострадали, а также восстановить все пострадавшие от половодья населенные пункты.

Ранее режим ЧС из-за паводка ввели в Олекминском районе Якутии. Это произошло после значительного подъема воды в реке Лена в российском регионе.