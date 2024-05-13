В российском регионе ввели режим ЧС из-за паводка

Глава Олекминского района Якутии Харбин заявил о вводе режима ЧС из-за паводка

В Олекминском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, об этом в Telegram-канале сообщил глава района Николай Харбин.

Он отметил, что режим ЧС был введен решением комиссии по чрезвычайным ситуациям после значительного подъема воды в реке Лена в российском регионе. Пик половодья находится в районе между населенными пунктами 1-й Нерюктяйинск и Дельгей.

У населенных пунктов Дельгей и Иннях происходит спад воды с низин. Первоочередными мерами для района его глава обозначил восстановление сотовой связи в селах и обеспечение стабильной подачи электричества.

«Также принято решение 13 мая начать переброску дополнительных сил и средств из Якутска в Олекминск, в том числе для проведения взрывных работ на льду», — добавил Харбин.

Ранее из-за угрозы паводка в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе с 12 мая ввели особый режим из-за возможного затопления. Отмечалось, что в границах Нижневартовска в субботу, 11 мая, прошел ледоход, из-за чего уровень воды в реке Обь в воскресенье составил 890 сантиметров.