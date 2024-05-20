Власти российского города задумались о «памятнике дырке»

Власти Калуги рассказали о судьбе «памятника дырке»

Власти Калуги задумались о судьбе разрушенного памятника пионерской славы. Глава города Дмитрий Денисов рассказал изданию «Подъем», что сейчас не время заниматься монументом.

Конструкцию, установленную в 1972 году у Дворца пионеров, прозвали «памятником дырке», так как со временем от сооружения осталась только стена с отверстием. Монумент является местной достопримечательностью.

По словам Денисова, на данный момент рядом с памятником реконструируют здание, и до окончания работ нет смысла благоустраивать территорию. «Я думаю, когда в следующем году будут завершены работы, мы подумаем, что сделать с этим монументом и с площадью перед этим монументом», — добавил чиновник.

Ранее в Западно-Казахстанской области власти снесли памятник учителю, созданный силами выпускников школы.