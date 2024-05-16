В Казахстане власти снесли памятник школьному учителю

В Западно-Казахстанской области власти снесли памятник школьному учителю

В Западно-Казахстанской области по распоряжению властей был снесен памятник учителю, созданный силами выпускников школы. О произошедшем пишет портал «Мой Город».

Монумент появился в селе Сайхин Бокейординского района в 2020 году. Приурочив установку мемориала к 29-летию выпуска, бывшие ученики школы имени М. Маметовой хотели отблагодарить преподавателей за их труд. Расценки на такие памятники в районе варьируются от 15 до 20 миллионов тенге (три-четыре миллиона рублей). Однако в мае 2024 года его демонтировали и увезли на задний двор местной администрации. «Мы все сложились, нашли умельца, я считаю, что памятник вышел нормальный. Столько лет стоял памятник, никому не мешал, а потом его снесли и выкинули на задворки акимата», — рассказали выпускники школы, за чей счет статуя и была установлена.

Никакого извещения и претензий от властей они не получали. Позднее в управлении культуры, развития языков и архивного дела области пояснили, что разрешения на установку памятника никто не выдавал, а значит, он стоит незаконно. Ведомство несколько раз направляло соответствующее распоряжение в районную администрацию. «Местный аким сказал нам, что он выполнял указания отдела культуры области, якобы памятник был не согласован с ними и вообще он нецелесообразен там. Никакого диалога, просто снесли памятник и убрали на задний двор акимата. Это был подарок с благими намерениями», — жалуются сельчане. Как добавили в управлении культуры, мемориал могут вернуть, когда он будет приведен в порядок, а диспропорции фигур — устранены.

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