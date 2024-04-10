В российском городе без разрешения властей снесли часть двухсотлетней усадьбы

В Екатеринбурге без разрешения властей снесли пристрой 200-летней усадьбы

Пристрой двухсотлетней усадьбы в центре Екатеринбурге сровняли с землей еще до того, как окончилась его историко-культурная экспертиза. О ситуации пишет местный портал E1.RU.

Усадьба купца Жолобова на улице Октябрьской революции была построена в 30-х годах XIX века. Само поместье признано объектом культурного наследия регионального значения и находится под защитой государства. В комплекс входят «Двухэтажный каменный жилой дом», «Ворота и ограда» и «Металлическое ограждение палисадника».

Еще один объект, трехэтажное здание хозпостроек, несмотря на то что входит в границы памятника архитектуры, было решено исключить из реестра в 2021 году. В прошлом здесь размещался завод по производству фруктовых вод, а ко второй половине XX века дом стал жилым. Последние несколько лет он пустовал. Проект застройки данной территории, представленный московским девелопером «Центр-2000», предлагает строительство административного здания со встроенными предприятиями общественного питания и торговли. Также здесь планируется обустроить эксплуатируемую кровлю и автостоянку.

В марте 2024-го управление госохраны памятников выдало разрешение на снос пристроя, посчитав, что это не навредит ни самой усадьбе, ни обнаруженному в квартале культурному слою. Как пояснил один из архитекторов, причастных к стройке, секции диссонировали с остальным усадебным комплексом.

Как передает Telegram-канал Mash, одобрения на снос здания власти города не давали. Так, до конца экспертизы, назначенной для определения историко-культурного значения здания, оставалось еще пять дней.

Ранее в этом российском городе начали разбирать еще один объект, возведенный в конце XIX века, — усадьбу псаломщика Топоркова. Не так давно особняк был отреставрирован неравнодушными горожанами.